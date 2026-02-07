Terör Pakistan’da camiyi vurdu

Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın güneydoğusundaki Tarlai Kalan bölgesinde bulunan Şii camii Kasr-ı Haticetu’l Kubra Hüseyniyesi’ne düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaşamını yitirirken 169 kişi yaralandı. Cuma namazı sırasında cami kapısına yaklaşan bir saldırgan üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Patlamanın etkisini doğrudan hisseden bahçede namaz kılan onlarca kişi olay yerinde yaşamını yitirirken yardım çağrıları arasında bölgeye gelen ambulanslar çok sayıda yaralıyı hastanelere kaldırdı. Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmezken Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, “Saldırganlar, ağır bedel ödeyecek” dedi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı. Acil yardım ve polis ekipleri, cami çevresinde arama kurtarma çalışmaları ve incelemelerini sürdürüyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Masum sivilleri hedef almak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" dedi.

AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER

Pakistan’da son yıllarda mezhepçi saldırılar ciddi ivme kazansa da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı başkent İslamabad’da bu tür saldırılara rastlanmıyordu. Buna karşılık 11 Kasım 2025’te kentteki bir başka Şii camisine de terör saldırısı düzenlenmiş, saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan hükümeti, söz konusu saldırının Afganistan uyruklu teröristler tarafından yapıldığını ilan ederken, saldırının ardından Pakistan ordusu ile Afganistan’daki Taliban hareketine bağlı kuvvetler arasında sınır çatışmaları yaşanmıştı. Dünkü saldırının ardından bir açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, saldırıdan aşırıcı terör gruplarını sorumlu tuttu. Terör saldırısının masum insanları hedef aldığını belirten Dar, “Bunu yapan aşırıcı teröristler çok ciddi bir bedel ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN SINIRINDA OPERASYON

Saldırı öncesinde ise Pakistan ordusuna bağlı kuvvetler, sabah saatlerinde ülkenin batısındaki Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde yürüttükleri operasyonda 24 teröristin öldürüldüğünü bildirmişti. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Orakzai ve Khyber bölgelerinde militanlara karşı 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtilmişi. Açıklamada, Pakistan güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı yürüttüğü operasyonlarda, Hindistan destekli olduğu belirtilen 24 militanın öldürüldüğü aktarılmıştı.







