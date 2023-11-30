Terör propagandasına geçit yok: Mahkeme TTB Merkez Konseyi'ni görevden aldı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi.