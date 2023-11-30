Terör propagandasına geçit yok: Mahkeme TTB Merkez Konseyi'ni görevden aldı

Arşiv - TTB Merkez Konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.
Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.
İLK DESTEK HDP'DEN GELDİ
HDP'li Sezai Temelli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mücadele haktır diyerek hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı direnen TTB’nin yanındayız, mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz! #TTBSusturulamaz" ifadelerini kullandı.