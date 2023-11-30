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Terör propagandasına geçit yok: Mahkeme TTB Merkez Konseyi'ni görevden aldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmedildi. Her fırsatta PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan terör sevici TTB'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK'yı hedef göstererek iftiralar atıyordu.

19:14 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:08 - 30/11/2023 Perşembe
DHA
Arşiv - TTB Merkez Konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı.

Arşiv - TTB Merkez Konseyi üyeleri mahkeme kararıyla görevden alındı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı. 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.

İLK DESTEK HDP'DEN GELDİ

HDP'li Sezai Temelli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mücadele haktır diyerek hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı direnen TTB’nin yanındayız, mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz! #TTBSusturulamaz" ifadelerini kullandı.




#Türk Tabipler Birliği
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