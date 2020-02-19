Gündem Terörist Bahoz Erdalın korumalığını yapan 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu
ŞIRNAK

Terörist Bahoz Erdal'ın korumalığını yapan 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yapan
1 terörist örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Mardin Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten 1 terörist daha örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Teslim olan terörist, Bahoz Erdal kod adlı başka bir teröristin korumalığını yapıyordu

  • Teslim olan örgüt mensubunun, 2014 terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 40’a yükseldi.

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