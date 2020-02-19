Terörist Bahoz Erdal'ın korumalığını yapan 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu Ailelerin desteği ile terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. PKK/KCK terör örgütü içerisinde kırsal alanında faaliyet yürüten 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in korumalığını yapan

1 terörist örgütten kaçarak Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Haber Merkezi 19 Şubat 2020, 20:51 Son Güncelleme: 19 Şubat 2020, 20:59 Yeni Şafak