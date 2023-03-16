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Teröristler depremde para toplamış

Terör örgütleri PKK, MLKP, TKP-ML, DHKP-C, MKP ve FETÖ’nün deprem bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Depremzedeleri provoke eden teröristler, yardım için para toplayıp örgüt üyelerine göndermiş.

Şahin Şen
04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye büyük depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, depremi fırsat bilen terör örgütleri de harekete geçti. İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, DHKP-C’nin bölgedeki depremzedeleri devlete karşı provoke edip kitlesel bir hareket oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Depremi fırsat bilen MLKP’nin, deprem bölgelerinde ajitasyon, propaganda ve örgüte eleman temin etme faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Bölgeye giden kadın örgüt üyelerinin kadınlar ve çocuklara örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.

PARALAR ÖRGÜT KAMPINA

TKP-ML terör örgütünün sözde yurt dışı yapılanması olan ATİK içerisinde faaliyet yürüten örgüt üyeleri de Hatay Antakya’da depremzedelere “sorumlular hesap versin” düşüncesini empoze etmeye çalıştı. PKK’nın yurt dışı yapılanmasınca oluşturulan sözde deprem komitesinin de depremzedelere yardım adı altında para topladığı, bu paranın Suriye’nin kuzeyindeki örgüt kamplarına gönderilmesini kararlaştırdığı ortaya çıktı.

FETÖ’CÜLER GAYBUBET EVLERİNE GEÇTİ

Deprem felaketini FETÖ de fırsata çevirdi. Güncel yapılanmada görevli FETÖ’cülere, yardımların deprem bölgesindeki örgüt mensuplarına yapılması ve bir STK’ya bağlıymış gibi hareket edilmesi talimatı verildi. Bölgede evi hasar gören FETÖ’cülerin örgüte müzahir evlerde misafir edilmesi talimatı da gönderildi. FETÖ’cü müteahhitlerin, kendi yaptıkları binalarda hasar olmadığı algısı yayıp devlet aleyhine propaganda yaptıkları belirlendi. FETÖ organizasyonu kapsamında Hollanda’da bir kilisede, ABD’de de örgüt iltisaklı vakıflarca para toplandı.

#Deprem
#FETÖ
#PKK
#MLKP
#Bağış dolandırıcılığı
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Teröristler depremde para toplamış
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