Teröristler depremde para toplamış

Türkiye büyük depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, depremi fırsat bilen terör örgütleri de harekete geçti. İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, DHKP-C’nin bölgedeki depremzedeleri devlete karşı provoke edip kitlesel bir hareket oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Depremi fırsat bilen MLKP’nin, deprem bölgelerinde ajitasyon, propaganda ve örgüte eleman temin etme faaliyeti yürüttüğü tespit edildi. Bölgeye giden kadın örgüt üyelerinin kadınlar ve çocuklara örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.

Deprem felaketini FETÖ de fırsata çevirdi. Güncel yapılanmada görevli FETÖ’cülere, yardımların deprem bölgesindeki örgüt mensuplarına yapılması ve bir STK’ya bağlıymış gibi hareket edilmesi talimatı verildi. Bölgede evi hasar gören FETÖ’cülerin örgüte müzahir evlerde misafir edilmesi talimatı da gönderildi. FETÖ’cü müteahhitlerin, kendi yaptıkları binalarda hasar olmadığı algısı yayıp devlet aleyhine propaganda yaptıkları belirlendi. FETÖ organizasyonu kapsamında Hollanda’da bir kilisede, ABD’de de örgüt iltisaklı vakıflarca para toplandı.