Teröristlere para akıtmışlar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1’i kamu çalışanı olan 2 doktor, 2 avukat, 1’i özel okulda görev yapan 2 öğretmen ve 2 memurun da aralarında bulunduğu 43 şüpheliyi yakalamak için önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yaptı. Şüphelilerin Antalya’daki cezaevlerinde yatan DHKP/C, MLKP, DKP ve TKP/KIVILCIM’a üye tutuklu teröristlere finans sağladığı belirlendi. Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir, Kocaeli ve Afyonkarahisar’daki operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel ve dijital doküman ele geçirildi.