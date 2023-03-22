|
Reklam
Reklam
Gündem

Teröristlere para akıtmışlar

Terör örgütleri DHKP/C, MLKP, DKP ve TKP/KIVILCIM’ı finanse eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şahin Şen
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1’i kamu çalışanı olan 2 doktor, 2 avukat, 1’i özel okulda görev yapan 2 öğretmen ve 2 memurun da aralarında bulunduğu 43 şüpheliyi yakalamak için önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yaptı. Şüphelilerin Antalya’daki cezaevlerinde yatan DHKP/C, MLKP, DKP ve TKP/KIVILCIM’a üye tutuklu teröristlere finans sağladığı belirlendi. Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Nevşehir, Kocaeli ve Afyonkarahisar’daki operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel ve dijital doküman ele geçirildi.



#Antalya
#DHKP/C
#MLKP
#DKP
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.