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Teröristleri tedavi eden üç doktor gözaltına alındı: Terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalışmışlar

Teröristleri tedavi eden üç doktor gözaltına alındı: Terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalışmışlar

19:1025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
AA
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Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bitlis merkezli gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı olan hastanelerde çalıştıkları tespit edilen üç doktor İstanbul'da gözaltına alındı.

Bitlis merkezli operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor, Bitlis merkezli olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


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