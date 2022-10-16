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Tescilli tatlarda çorba zirvede

Türkiye’de tescilli bin 228 coğrafi işaret ve geleneksel ürün bulunuyor. Tescilli tatlılarda çorba zirvede.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Tescilli tatlarda çorba zirvede
Tescilli tatlar.

Türkiye’de tescilli bin 228 coğrafi işaret ve geleneksel ürün bulunuyor. Bunlardan bin 68’i tescilli tarım ve gıda ürünü. En büyük pay 336 ürünle yemekler ve çorbalar grubuna ait. Bu grubu, 256 ürün ile ‘İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar” grubu izliyor. “Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar” grubunda ise 239 ürün bulunuyor. Bin 228 tescilli üründen 5 adedi geleneksel ürün adı, 882 adedi mahreç işareti, 338 adedi menşe adı kapsamında tescilli. Bunlara ilaveten 3 ürün de serbest ticaret anlaşmalarıyla korunuyor.

EN FAZLA TESCİL GAZİANTEP'TE

Baklavanın başkenti olan Gaziantep en fazla coğrafi işaret tesciline sahip. 99 coğrafi işaretli ürünü bulunan Gaziantep’i Konya (61), Diyarbakır (47), Şanlıurfa (42), Afyonkarahisar (40), Ankara (37), İzmir (35) ve Erzurum (34) ürünle izliyor. Bölgeler bazında ise Karadeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 228’er tescille en fazla coğrafi işaret tesciline sahip. İç Anadolu Bölgesi’nin 211 tescilli ürünü var. En az tescili olan bölge ise 107 ürünle Marmara Bölgesi. Öte yandan coğrafi işaretli ürünlerin raflar ve marketlerde daha fazla görünür olduğu belirtiliyor. Ayrıca, medya iletişim araçlarından yararlanarak coğrafi işaretlerin tanıtımının yapılması amacıyla coğrafi işaretli ürünlerin hikayelerinin ön plana çıkarılmasını sağlayan 9 ciltlik kitap çalışması yürütülüyor.

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