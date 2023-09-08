|
Gündem

Thodex Fatih'e 11 bin 196 yıl hapis cezası

Binlerce insanı dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul'daki Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi “örgüt kurma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçundan Özer ve iki sanığa 11 bin 196 yıl hapis cezası verdi.

Şahin Şen
04:00 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Faruk Fatih Özer.

Faruk Fatih Özer.

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Dosyaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların son savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve Güven Özer’e toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca yandan bir müşteki yönünden, sanıklar 3 sanık hakkında “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon TL adli para cezasına hükmedildi. Karar öncesinde savunma yapan Fatih Özer, Musa Eroğlu’nun seslendirdiği ‘Yolun sonu’ türküsünden bir dörtlüğe alıntı yapması dikkat çekti. Thodex’in bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini belirten Faruk Fatih Özer, savunmasında, “Thodex de suç örgütünden bahsedilmez” iddiasında bulundu.


#Thodex
#Faruk Fatih Özer
#Dolandırıcılık
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi aya denk geliyor