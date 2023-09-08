Thodex Fatih'e 11 bin 196 yıl hapis cezası

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası THODEX’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada karar çıktı. Dosyaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların son savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı. Mahkeme “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve Güven Özer’e toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca yandan bir müşteki yönünden, sanıklar 3 sanık hakkında “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon TL adli para cezasına hükmedildi. Karar öncesinde savunma yapan Fatih Özer, Musa Eroğlu’nun seslendirdiği ‘Yolun sonu’ türküsünden bir dörtlüğe alıntı yapması dikkat çekti. Thodex’in bir şirket olduğunu ve iflas ettiğini belirten Faruk Fatih Özer, savunmasında, “Thodex de suç örgütünden bahsedilmez” iddiasında bulundu.