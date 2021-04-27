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Gündem Thodexin 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz Yakalama emri çıkarılsın
İSTANBUL

Thodex’in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz: Yakalama emri çıkarılsın

Kripto para borsası ‘Thodex’ soruşturmasında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi. Şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.

Haber Merkezi AA İHA
Thodex’in 6 şüphelisinin serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz: Yakalama emri çıkarılsın
Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınan 62 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda serbest bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6'sı hakkında soruşturmayı yürüten savcılık itirazda bulundu.

Savcılık, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği talep yazısında, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

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Soruşturmanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.


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Kripto para borsalarından Thodex’in ortaklarından Güven Özer İstanbul’da yakalandı

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

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Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Faruk Fatih Özer'in 31 milyon lirasına el konuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, 'Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız' diye konuştu.


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