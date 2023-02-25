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THY 2 milyarlık yardım çekini teslim etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'Tek Yürek Türkiye' kampanyasında Türk Hava Yolları (THY) olarak 2 milyar TL bağışlayacağını açıklayan İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, nakdi yardımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti.

Yasin Yılmaz
Yasin Yılmaz
04:00 . 25/02/2023 Saturday
Yeni Şafak
THY İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, nakdi yardımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti.

THY İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, nakdi yardımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'Tek Yürek Türkiye' kampanyasında Türk Hava Yolları (THY) olarak 2 milyar TL bağışlayacağını açıklayan İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, nakdi yardımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti. THY İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Bolat ziyarete ilişkin şunları söyledi:

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

"Ülkece çok güç bir dönemden geçmekteyiz. Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz.”


#THY
#Deprem
#Bağış
#Tek Yürek Türkiye
1 saat önce
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THY 2 milyarlık yardım çekini teslim etti
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