THY ile Cezayir Hava Yolları arasında işbirliği anlaşması

"Her iki bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi için hem işbirliği fırsatlarının genişlemesine hem de yetkinlik paylaşımına imkan tanıyacak bu kapsamlı mutabakat zaptı şüphesiz ki her iki kuruma ve yolcularımıza karşılıklı faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, bu anlaşma her iki havayolu arasındaki bağları güçlendirmeye devam ederken Türk Hava Yolları heyetini Cezayir'deki merkezimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz."