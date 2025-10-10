Yeni Şafak
THY ile Cezayir Hava Yolları arasında işbirliği anlaşması

11:4810/10/2025, Cuma
THY ile Cezayir Hava Yolları arasında işbirliği
Türk Hava Yolları (THY) ile Cezayir Hava Yolları (Air Algerie) arasında stratejik işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bu ortaklığın, Türkiye ve Cezayir arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirirken karşılıklı büyümeyi de destekleyeceğine olan inancımız tamdır" dedi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imzalanan zapt, yürürlükteki kod paylaşımı anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve bağlantı olanaklarının artırılmasını da içeren zenginleştirilmiş bir işbirliği çerçevesi oluşturuyor.

Her iki bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi kargo interline hizmetleri, uçak kiralama, ikram, "lounge" erişimi, bakım ve yer hizmetleri operasyonlarında ortak girişim fırsatlarını değerlendirmeyi ve çevre projeleri, sürdürülebilirlik girişimleri ile eğitim programları konusunda da işbirliği yapmayı amaçlıyor.

Mutabakat zaptı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Air Algerie Üst Yöneticisi (CEO) Hamza Benhamouda tarafından törenle imzalandı.

Tören, her iki hava yolunun üst düzey yöneticilerinin de katılımıyla Air Algerie'nin Cezayir’deki genel merkezinde gerçekleştirildi.

"Ortaklığın karşılıklı büyümeyi de destekleyeceğine olan inancımız tam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Ekşi, "Air Algerie"yle süregelen ortaklığın uzun vadeli ve sürdürülebilir işbirliğine olan bağlılığı yansıttığını belirtti.

Bu anlaşmanın her iki hava yolu şirketi arasındaki ilişkileri derinleştirme yolunda önemli bir adımı temsil ettiğine dikkati çeken Ekşi,
"Diğer hava yollarından daha fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, misafirlerimize daha fazla fayda ve seçenek sunmak amacıyla işbirliğimizi çeşitli alanlarda genişletmeye kararlıyız. Bu ortaklığın, Türkiye ve Cezayir arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirirken karşılıklı büyümeyi de destekleyeceğine olan inancımız tamdır."
ifadelerine yer verdi.

Air Algerie CEO'su Benhamouda ise işbirliği kapsamındaki yeni dönüm noktasından büyük memnuniyet duyduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Her iki bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi için hem işbirliği fırsatlarının genişlemesine hem de yetkinlik paylaşımına imkan tanıyacak bu kapsamlı mutabakat zaptı şüphesiz ki her iki kuruma ve yolcularımıza karşılıklı faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, bu anlaşma her iki havayolu arasındaki bağları güçlendirmeye devam ederken Türk Hava Yolları heyetini Cezayir'deki merkezimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz."



