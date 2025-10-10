Liseliler tanıtacak THY fonlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, TÜBİTAK iş birliğiyle lise öğrencilerinin Türkiye’nin kültürel hazineleriyle ilgili projelerini ödüllendirecek yıllık 5 milyon dolarlık bir fon oluşturacaklarını açıkladı.





İKİ FARKLI KÜLTÜR ROTASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de, THY Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Connect To Türkiye" etkinliği düzenlendi. Programa Ahmet Bolat'ın yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran katıldı.

Bolat, Türkiye’nin kültür turizmine katkı sağlayacak yeni bir rota üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bolat, “Ankara’dan başlayacak turumuz, Afyon’daki Frig Vadisi’nden Kayseri Kültepe, Nevşehir, Konya ve Kapadokya’yı kapsayacak. Tur sayesinde turistlerin Türkiye’de kalma süresini 4-5 güne çıkarabiliriz” dedi. Bolat, Mezopotamya ve Taş Tepeler bölgesine de odaklandıklarını söyledi. Bu bölgede de bir kültür rotası sunacaklarını anlatan Bolat, “Göbeklitepe ve çevresindeki 10 arkeolojik alan, Neolitik dönemde insanlığın ilk yerleşim ve ibadet alanları. Japonya ve Çin de burada kazılara başlıyor. Bu mirası tüm insanlığa açıyoruz” ifadelerini kullandı. Bolat, bir haftalık bu kültür turunun Urfa’dan başlayarak Adıyaman’daki Nemrut Dağı ve Komagene Uygarlığı, Palanlı Mağarası gibi durakları da kapsadığını belirtti. Tur rotasına Diyarbakır'ın da eklenmeye başlandığını ifade eden Bolat, Asya pazarından yoğun ilgi beklediklerini belirtti. Bolat, İsveç ve diğer Nordik ülkelerden gelen turist sayısını da artırmak istediklerini söyledi.





AİLELERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

THY olarak kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bolat, lise öğrencilerine yönelik yeni bir proje başlatacaklarını duyurdu. Bolat, şu bilgileri verdi: Bolat, “TÜBİTAK aracılığıyla her yıl 5 milyon dolarlık bir fon ayıracağız. 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, Türkiye’nin kültürel hazineleri ve tarihine odaklanan projeler geliştirecek. Kazanan projeler ödüllendirilecek. Özellikle Anadolu Liseleri’ndeki öğrencilerimizin, coğrafya ve tarih temalı bu çalışmalarla ülkemizin kültürel değerlerine sahip çıkmalarını, araştırmalarını ve aileleriyle birlikte bu süreçten faydalanmalarını hedefliyoruz. Protokol kapsamında aileler de öğrencilerle birlikte çalışarak sürece dahil olacak. Amacımız, gençlerin Anadolu medeniyetini keşfetmesini sağlamak.”





YENİ BOEİNG SİPARİŞİ VEREBİLİRİZ

THY’nin Boeing’e verdiği 150’si kesin, 75’i opsiyonlu toplam 225 uçak siparişiyle ilgili konuşan Bolat, “Yoğun destinasyonlarda 290 kişilik Airbus yerine 350 kişilik Boeing 777 kullanıyoruz. Boeing Max modelinde üretim sorunu çıktı ama yolcularım devam ediyor; Airbus siparişlerim sayesinde uçuşlar aksamadı. Bu yüzden riskleri farklı sepetlere dağıtmalı ve dengeli büyümeliyiz. Türkiye’nin ekonomik potansiyelini gören her iki firmanın temsilcileri de sürekli bizimle temas halinde. Farklı dönemlerde Boeing siparişi verdik; şimdi 777X modeli için görüşmeler sürüyor. Piyasa koşullarına göre gelecekte yeni Airbus veya Boeing siparişleri de verebiliriz” dedi.”





YABANCI ÖĞRENCİYE ‘AİLE’ PAKETİ

Ahmet Bolat, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenciler için 'Ailem yanımda olsun' paketi hazırladıklarını söyledi. Bolat, “Yabancı öğrencilerin ailelerinin Ankara’ya gelmesini sağlayacak projeler hazırlıyoruz. Örneğin ara tatil dönemlerinde öğrencilerin aileleri Ankara’yı ziyaret edebilecek. Otellerle koordineli olarak, normalde 100 avro olan odalar, düşük sezonda maliyetin biraz üstünde, yaklaşık 50 avro civarında sunulacak. Bir haftalık ‘Annen, baban gelsin, yanında olsun, sınavları süresince destek versin’ gibi paketler planlıyoruz. Türkiye’de 350 bin öğrencimiz var, bunun 35 bini yabancı öğrenci. Bu öğrencilerin ailesi Ankara’yı mutlaka görmeli” ifadelerini kullandı.





ANKARA’YA 2035 VİZYONU

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara’nın uluslararası ölçekte hak ettiği konuma ulaşması için “Ankara Vizyon 2035” başlıklı bir strateji başlattıklarını duyurdu. Ankara’nın, sadece merkezi hükümetin değil, aynı zamanda ekonomik, diplomatik ve kültürel bir güç merkezi haline geldiğini belirten Oktay, şehrin dış ticaret hacminin 32,5 milyar doları aştığını, yıl sonunda bu rakamın 35 milyar doları bulmasının beklendiğini aktardı. Oktay, “Ankara, sadece 81 ili değil, Türk dünyasını da temsil edecek bir merkez haline geliyor” dedi.





REKORTMEN ATLET THY YÜZÜ OLABİLİR

Etkinliğe olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç’in pozunu veren sırıkla atlama dünya rekortmeni Armand Duplantis de katıldı. Duplantis’in Türkiye'nin yeni tanıtım yeni yüzü olması bekleniyor.





AJET BAŞKENT'İ DÜNYAYA BAĞLIYOR

Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ise Ankara turizmine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, başkenti dış uçuşla 34 şehri bağladıklarına dikkat çekti. “Haftalık 170 frekansımız var” diyen Sarp, yeni rotalar konusunda “Ayın 23'ünde Madrid'i, 24'ünde Barcelona'yı, 25'inde Erbil'i açıyoruz. Sonra Erivan'ı da Ankara’ya bağlayacağız. Bağdat hattı için de çalışıyoruz. İtalya hattı da bizim için önemli. Milano, Roma planlıyoruz. AB’nin başkenti Brüksel’e uçuş izni almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki sene vizyonumuz Ankara'da haftalık 200-210 frekansa çıkmak” diye konuştu.



