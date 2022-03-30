Ticaret Bakanı Muş: KDV indirimini yansıtmayan firmalara ağır yaptırım uygulanacak

Spor

Nuri Şahin: "Antalyaspor sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da isminden söz ettirecektir"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, takımının 8 maçtır mağlup olmamasında, devre arasında gerçekleştirdikleri 5 transferin önemli bir katkısı olduğunu söyledi. 5 yıllık sözleşmesi olduğunu ve gönderilmediği sürece Antalyaspor’da kalmak istediğini ifade eden Şahin, "Antalyaspor inşallah çok daha iyi yerlerde olacaktır. Antalya, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da isminden söz ettirecektir" dedi. Nuri Şahin’e güvenlerinin tam olduğunu aktaran Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise, "Lige başladığımızda bu kadro ve başında Nuri Şahin olsaydı şuan biz ilk ikideydik" ifadelerini kullandı.