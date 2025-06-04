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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Evinizde varsa dikkat satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Evinizde varsa dikkat satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Halil Akkoç
Halil Akkoç
08:414/06/2025, Wednesday
G: 4/06/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden 'Baba' markalı slime ürününün toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden 'Baba' markalı slime ürününün toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, çocuk sağlığını tehdit eden 'Baba' markalı slime ürününde arsenik, bor ve kurşun bulunduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünü kamuoyuna açıkladı.

Çocuk sağlığını tehdit eden 'Baba' markalı slime ürününün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.

Açıklamada, bu üründe arsenik, bor ve kurşun bulunduğu belirtildi.

#Ticaret Bakanlığı
#Slime
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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