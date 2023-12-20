Ticaret Bakanlığı; son bir yılda enflasyonun en çok arttığı ürün ve hizmetler grubu olarak dikkat çeken lokanta, restoran, kafe ve pastanelerdeki menü fiyat listeleri konusunda önemli bir karar aldı. Bakanlıkça 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; tarife listelerine ilişkin belge ve levhalar lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde giriş kapısının önüne konulacak. Fiyat listeleri hizmet sunulan masaların üstünde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon bültenine göre; lokanta ve oteller grubu yüzde 92,86 ile son bir yılda fiyatların en çok arttığı ana harcama grubu olarak dikkat çekmişti.

ŞİKÂYETLER ÜZERİNE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İşletmelerin maliyetlerin çok üzerinde devamlı fiyat artışları yaptığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunmasına engel olduğuna ilişkin son dönemde çok sayıda şikâyet ulaştı. Ticaret Bakanlığı'na intikal eden şikâyetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik ihtiyacı doğdu. Düzenlemenin yapıldığı sektörü temsil eden ilgili mesleki kuruluşlardan da uygun görüş alınarak yönetmelik değişikliği yapıldı. Düzenlemeyle tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde daha iş yerine girmeden tarife listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanacak.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ayrıca vatandaşın ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor. Tüketicilerin, satın almadan önce mal ve hizmetlerin nitelikleri ile fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmeleri, fiyat etiketi ve listeleri ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunmaması gerekiyor.

Rıza Doğan

Müşteri bütçesine göre hareket eder

Fiyat listelerinin görülebilir ve okunabilir şekilde konulmasını birçok esnaf desteklerken, bazı işletme sahipleri, düzenlemenin tarife değişiklikleri sebebiyle kendilerini zorlayacağını söylüyor. İstanbul'da görüştüğümüz lokanta sahibi Rıza Doğan, menüyü kapıya asınca içeri girişlerin azalabileceğini, müşterilerin fiyata bakıp dükkana girmeyebileceğini belirterek, "Bu uygulama bizi zorlayabilir. Önceden senede bir kez zam yapıyorduk, şimdi ise haftada iki kez zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü sürekli fiyatlar değişiyor” dedi. Bir başka lokanta işletmecisi de şu yorumda bulundu: "Olması gereken oldu. Uygulama devreye alınırsa bize pozitif yansır. Tüketici de ayağını yorganına göre uzatır. Bizim fiyatlarımız zaten uygun."

Menüyü vitrinde görmek avantaj

Uygulamaya tüketicilerden tam destek geldi. Emre Acar isimli vatandaş, “Arkadaşlarla yemeğe gittiğimizde özellikle fiyatlara bakıyoruz, hesabın fazla gelmesi rahatsız ediyor. Zaten fiyatlar yüksek. Biz de camda görüp sipariş veririz. Uygulanırsa daha mantıklı olur” ifadelerini kullandı. Bir diğer tüketici Ozan Ertan da, “Bütçeme göre kapıda tercih yapabileceğim, cüzdanıma göre içeri girmeden mekan seçebileceğim. Kapıda menü ve fiyat listesi bu açıdan mantıklı” diye konuştu. Dışarıda çok fazla yemek yediğini belirten Ahmet Aydın ise “Ben öğrenciyim ve genelde dışarıda yiyorum. Fiyatları baştan göreceğim ve siparişi ona göre vereceğim. Tüm restoranlar bunu uygularsa çok faydalı olur” şeklinde konuştu.











