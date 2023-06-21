Tiktok’la kara para akladılar: 1.2 milyarlık vurgun

Tiktok üzerinden sanal para ticaretiyle kara para aklandığını tespit eden İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aralarında sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 120 şüpheliye operasyon düzenledi. Sanal Devriye uygulaması ile yayınları inceleyen ekipler, bu sayede jeton isimli sanal parayı yalnızca anlaşmalı olduğu fenomenlere gönderenlerin söz konusu parayı ise önceden belirlenen hesaplara aktardığını tespit etti. Yayın yapan ve bu kişilere para gönderenlere ait 4 binden fazla hesap hareketini inceleyen ekipler, 1,2 milyar TL para akışını ortaya çıkardı. Fenomenler araclığıyla TikTok’un 1,2 milyar zarara uğratıldığı ortaya çıktı.