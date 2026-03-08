Yeni Şafak
Tipide şarampole kayan araçtaki 4 kişi kurtarıldı

10:328/03/2026, Pazar
DHA
Ekipler kısa sürede müdahale etti.
Ekipler kısa sürede müdahale etti.

Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle şarampole kayan kamyonete mahsur kalan aynı aileden 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağrı'da gece saatlerinde etkili olan yoğun tipi, bir aileyi zor anlar yaşattı. Taşlıçay-Diyadin kara yolunda Iğdır’dan yola çıkan aynı aileden 2’si çocuk 4 kişinin bulunduğu kamyonet, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şarampole kaydı.

Bölgeye ihbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araç, iş makinesine bağlanan halatla çekilerek güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Aile, herhangi bir yaralanma yaşamadan araçla yollarına devam etti.



