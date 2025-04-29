TİP’li Samandağ Belediye Başkanı Karaçay Bakan Kurum'a yaptığı teşekkür ziyareti sonrası linç edilince özür diledi

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, ilçedeki depremzedeler için yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Kamuoyuna yansıyan görüntüler sonrası ağır eleştirilerin hedefi olana Karaçay, Bakan Kurum ile olan görüşmesinin detaylarını anlattı.
Samandağ'ın TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, ilçedeki depremzedeler için yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Ziyarette Başkan Karaçay, “Sayenizde daha güzel olacak. Teşekkür etmek için geldim.” ifadelerini kullandı. TİP'li başkanın Kurum ile kurduğu sıcak diyalog dikkat çekti.
Samandağ'da 6 Şubat depremleri sonrası çözüme kavuşturulmayan konularda problemlerin çözülmesi için atılan adımlar hakkında yapılan görüşme sonrası kamuoyuna yansıyan görüntüler TİP'li seçmenler tarafından tartışmaya açıldı. "Nasıl teşekkür edersin?", "Nasıl el pençe divan durursun?" gibi eleştiriler sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.
Hatay'ın Samadağ ilçesine bağlı Mağaracık ilçesinde kamulaştırılan alana yapılan TOKİ konutları çalışması üzerinden tartışmaların gündemde olduğu sırada ziyaretin gerçekleşmesi bazı kesimler tarafından sert dille eleştirildi.
Sosyal medya lincine dönüşen görüşme hakkında açıklama yapan TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay,