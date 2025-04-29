TİP’li Samandağ Belediye Başkanı Karaçay Bakan Kurum'a yaptığı teşekkür ziyareti sonrası linç edilince özür diledi

"Görüntülerdeki rahatsız edici biçim için özürlerimi iletiyorum. Görüntüler, Samandağ Belediyemizin süregiden işlerini takip amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bulunduğum sırada çekilmiştir. Bakan Kurum’la da bu ziyaret esnasında ayak üstü görüştük ve belediye binamızın yapımı konusundaki takibi için kendisine teşekkür ettim. Bakan Kurum ile bir toplantı yapmadığım gibi, çok kısa süren görüşmemizde Mağaracık sorunumuz ile ilgili hiçbir konuşmamız da olmamıştır. Tamamlama protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğumuz, yıllardır sürüncemede bırakılan belediye hizmet binamıza ilişkin edilen bu teşekkürün Mağaracıklı hemşerilerimin haklı mücadeleleriyle ilişkilendirilmesi beni derinden üzmüştür."