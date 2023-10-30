TIR'ın taşıdığı beton borular yola savruldu: TEM'de faciadan dönüldü

TEM Otoyolunda hızla ilerleyen TIR, emniyet şeridinde lastik değiştiren kamyonetle, kamyonet sürücüsüne yardımcı olmak isteyen otomobili son anda fark etti.

Kamyonet şoförü patlayan lastiği değiştirmek için emniyet şeridinde durdu. Kamyonet sürücüsüne yardım etmek isteyen 34 SE 9566 plakalı otomobil sürücüsü ise kamyonetin arkasında durdu.

Beton yüklü olduğu öğrenilen 34 EN 1775 plakalı TIR'ın şoförü ise, emniyet şeridinde duran kamyonet ve otomobili son anda fark ederek manevra yaptı.