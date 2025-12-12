Yeni Şafak
TOFAŞ’ın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

11:0812/12/2025, Cuma
IHA
Hatay’da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Salı pazarı mevkiinde yaşandı. TOFAŞ marka otomobille, başka bir otomobil çarpışı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı araç sürücülerini kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yaralı 2 vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



