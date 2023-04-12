Togg’u makam aracı olarak kullanan Süleyman Soylu yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yolda karşılaştığı gençleri aracına alarak gidecekleri yere kadar bıraktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerli otomobil Togg'u teslim aldığını duyurmuştu.
"Togg bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı"
Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bakan Soylu yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı
Yerli otomobil Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başlayan Bakan Soylu bugün ise yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı. Bakan Soylu ve gençler arasında geçen samimi diyalog kameraya yansıdı.