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Togg’u makam aracı olarak kullanan Süleyman Soylu yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerli otomobil Togg'u teslim aldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Togg bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı" diyerek yerli otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladığını duyurmuştu. Bakan Soylu, bugün ise yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı. Soylu ve gençler arasında geçen samimi diyalog kameraya yansıdı.

15:50 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yolda karşılaştığı gençleri aracına alarak gidecekleri yere kadar bıraktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yolda karşılaştığı gençleri aracına alarak gidecekleri yere kadar bıraktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yerli otomobil Togg'u teslim aldığını duyurmuştu.

"Togg bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı"

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı'nda TOGG, Bakanlığımıza Yakıştı Mı Yakıştı. Türkiye’nin devrimi, Yerli ve Millî arabamız TOGG, Bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler."

Bakan Soylu yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı

Yerli otomobil Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başlayan Bakan Soylu bugün ise yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı. Bakan Soylu ve gençler arasında geçen samimi diyalog kameraya yansıdı.




#TOGG
#Süleyman Soylu
#İçişleri Bakanı
1 saat önce
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