Togg’u makam aracı olarak kullanan Süleyman Soylu yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı

"Türkiye Yüzyılı'nda TOGG, Bakanlığımıza Yakıştı Mı Yakıştı. Türkiye’nin devrimi, Yerli ve Millî arabamız TOGG, Bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler."