Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat’ta 5 askerin yaralandığı bağ evindeki patlama sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Tokat’ta 5 askerin yaralandığı bağ evindeki patlama sonrası görüntüleri ortaya çıktı

17:1319/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bağ evindeki patlama sonrası görüntüler ortaya çıktı
Bağ evindeki patlama sonrası görüntüler ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bağ evinde meydana gelen EYP(el yapımı patlayıcı) davasında sanıkların tutukluluğu devam ederken duruşma 28 Ocak’a ertelendi. Olayın yaşandığı bağ evine ait yeni görüntülere ulaşıldı.

İlçeye bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi’nde 18 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen patlamada, 5 askerin yaralandığı ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 6’ncı duruşması görüldü.

Duruşmaya tanık olarak katılan İ.G. ve T.Ö.’nün otel çalışanı U.Ş. ifade verdi. Tutuklu sanıklar T.Ö. ve İ.G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Olayın sanıkları İ.G. ve T.Ö.’ye ve bağ evine ait yeni görüntülere ulaşıldı. İ.G. ve T.Ö. 10 Mayıs 2024 tarihinde Tokat ile Erbaa arasındaki bir dinlenme tesisine ayrı arabalarla gelerek yemek yedikten sonra aynı araba ile hareket ettikleri görüntülerle olay sonrası bağ evinin olay yeri inceleme görüntülerine ulaşıldı.

Hakim, sanıkların mevcut delil durumu ve dosya kapsamını göz önünde bulundurarak tutukluluk hâlinin devamına karar vererek davayı 28 Ocak 2026 tarihine erteledi.

#Tokat
#Erbaa
#EYP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara’da nerede hangi ilçelerde var? 30 bin 973 TOKİ evlerinin yapılacağı semtler