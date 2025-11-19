Tokat’ta 5 askerin yaralandığı bağ evindeki patlama sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki bağ evinde meydana gelen EYP(el yapımı patlayıcı) davasında sanıkların tutukluluğu devam ederken duruşma 28 Ocak’a ertelendi. Olayın yaşandığı bağ evine ait yeni görüntülere ulaşıldı.
İlçeye bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi’nde 18 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen patlamada, 5 askerin yaralandığı ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 6’ncı duruşması görüldü.
Duruşmaya tanık olarak katılan İ.G. ve T.Ö.’nün otel çalışanı U.Ş. ifade verdi. Tutuklu sanıklar T.Ö. ve İ.G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.
Olayın sanıkları İ.G. ve T.Ö.’ye ve bağ evine ait yeni görüntülere ulaşıldı. İ.G. ve T.Ö. 10 Mayıs 2024 tarihinde Tokat ile Erbaa arasındaki bir dinlenme tesisine ayrı arabalarla gelerek yemek yedikten sonra aynı araba ile hareket ettikleri görüntülerle olay sonrası bağ evinin olay yeri inceleme görüntülerine ulaşıldı.
Hakim, sanıkların mevcut delil durumu ve dosya kapsamını göz önünde bulundurarak tutukluluk hâlinin devamına karar vererek davayı 28 Ocak 2026 tarihine erteledi.