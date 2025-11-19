Tokat’ta 5 askerin yaralandığı bağ evindeki patlama sonrası görüntüleri ortaya çıktı

İlçeye bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi’nde 18 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen patlamada, 5 askerin yaralandığı ve 2 kişinin de hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 6’ncı duruşması görüldü.

Duruşmaya tanık olarak katılan İ.G. ve T.Ö.’nün otel çalışanı U.Ş. ifade verdi. Tutuklu sanıklar T.Ö. ve İ.G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Olayın sanıkları İ.G. ve T.Ö.’ye ve bağ evine ait yeni görüntülere ulaşıldı. İ.G. ve T.Ö. 10 Mayıs 2024 tarihinde Tokat ile Erbaa arasındaki bir dinlenme tesisine ayrı arabalarla gelerek yemek yedikten sonra aynı araba ile hareket ettikleri görüntülerle olay sonrası bağ evinin olay yeri inceleme görüntülerine ulaşıldı.