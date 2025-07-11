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Tokat'ta anız yangını: 50 dönümlük alan zarar gördü

Tokat'ta anız yangını: 50 dönümlük alan zarar gördü

22:2811/07/2025, Cuma
AA
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Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Tokat merkez ilçeye bağlı Killik köyü yakınlarında çıkan anız yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Killik köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.


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