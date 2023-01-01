TOKİ KKTC’de ev yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel arasında imzalanacak ekonomik ve iş birliği mutabakatı ile detaylandırılacak elektrik, konut ve sağlığı kapsayan üç müjdenin detayları netleşiyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, 2015’te Ada’nın su sorununu çözen projenin ardından elektrik problemi de aşılacak. KKTC’ye deniz altından kablo çekilerek elektrik iletilecek. Rota KKTC’de Teknecik’ten denize inecek ve Mersin yakınlarından çıkıp Akkuyu trafo merkezine bağlanacak. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Kıbrıs Elektrik Kurumu (KIBTEK) da bu sürece müdahil. Şu ana kadar bir boru döşendi. Elektriği iletecek kablo 800 megavatlık olacak. Talebe göre 200 megavatlık istasyonlar kullanarak kapasitenin kademeli şekilde 800 megavata ulaştırılması planlanıyor. Deniz altı kablo uzunluğunun 80-95 kilometre civarında olacağı belirtiliyor. Kablo seriminin 1-2 yıl içerisinde tamamlanması beklenirken projeyle KKTC’nin yıllık 1,5 milyar kilovat/saat olan elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.