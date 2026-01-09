Yeni Şafak
TOKİ'de kura heyecanı sürüyor: Yarın Antalya ve Bingöl'de 15 bini aşkın konut için çekiliş yapılacak

18:419/01/2026, Cuma
Antalya’daki kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin sosyal konut için noter huzurunda yapılan kura çekimleri devam ediyor. Bugüne kadar 13 ilde 38 bin 160 hak sahibi belirlenirken, yarın Antalya ve Bingöl’de 15 bini aşkın konutun hak sahipleri belli olacak. Antalya’daki kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

Kura çekimleri sürüyor

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan ‘Yüzyılın Konut Projesi’nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri sürüyor. TOKİ koordinesinde bugün Muş ve Ardahan’da düzenlenen törenlerle binlerce vatandaşın yeni yuvaları belirlendi. Ardahan’daki kura çekimi Vali Yardımcısı Mehmet Sert, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kıvanç Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Muş’ta ise kura çekimine Muş Valisi Avni Çakır, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca katıldı.

38 bin 160 hak sahibi belli oldu

Bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni yuvalarına kavuşmaya hak kazanırken, kura çekim törenleri yarın Antalya ve Bingöl’de devam edecek. Antalya’da 13 bin 213, Bingöl’de ise 2 bin 59 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Antalya’daki kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.



