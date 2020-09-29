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Gündem Topkapıda alt geçitleri yine su bastı Araçlar içindeki yolcularla mahsur kaldı
İSTANBUL

Topkapı'da alt geçitleri yine su bastı: Araçlar içindeki yolcularla mahsur kaldı

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gündüz geceye döndü, gök delindi. Megakentin birçok noktasında sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Topkapı'da alt geçitleri yine su bastı, araçlar içindeki yolcularla birlikte mahsur kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Topkapı'da yolcular araç içinde mahsur kaldı.
Topkapı'da yolcular araç içinde mahsur kaldı.

Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Avrupa yakasında etkili olan yağmur dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sel ve dolu uyarısı
GÜNDEM
Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sel ve dolu uyarısı

Her yağışta aynı manzara

Her yağışta olduğu gibi Topkapı’da altgeçidi yine su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı: Mahsur kalanlar var
OYNAT 00:29
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı: Mahsur kalanlar var
Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.


Mahsur kalanlar arasında hasta da var

Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.

Topkapı'da selde mahsur kalan otobüs ve iki otomobil görüntülendi
OYNAT 00:38
Topkapı'da selde mahsur kalan otobüs ve iki otomobil görüntülendi
İstanbul Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.



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