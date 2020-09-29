Topkapı'da alt geçitleri yine su bastı: Araçlar içindeki yolcularla mahsur kaldı
Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gündüz geceye döndü, gök delindi. Megakentin birçok noktasında sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Topkapı'da alt geçitleri yine su bastı, araçlar içindeki yolcularla birlikte mahsur kaldı.
Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Avrupa yakasında etkili olan yağmur dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Her yağışta aynı manzara
Her yağışta olduğu gibi Topkapı’da altgeçidi yine su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü.