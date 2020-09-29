Topkapı'da alt geçitleri yine su bastı: Araçlar içindeki yolcularla mahsur kaldı

Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili oldu. Avrupa yakasında etkili olan yağmur dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GÜNDEM Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sel ve dolu uyarısı

Her yağışta aynı manzara

Her yağışta olduğu gibi Topkapı’da altgeçidi yine su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü.

OYNAT 00:29 İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da alt geçidi su bastı: Mahsur kalanlar var Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.

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Mahsur kalanlar arasında hasta da var

Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.

OYNAT 00:38 Topkapı'da selde mahsur kalan otobüs ve iki otomobil görüntülendi İstanbul Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.

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