Toplantıya katılmadılar ama huzur hakkı aldılar

Belediye iştiraki Adana Ulaşım A.Ş.’nin bazı yönetim kurulu üyelerinin, toplantılara katılmadıkları halde 20’şer bin TL huzur hakkı aldıkları tespit edildi. Şirketin yönetim kurulu,

7 üyeden oluşuyor. Huzur hakkının “toplantıya katılma karşılığı yapılan ödeme” niteliği taşıdığı vurgulanan raporda, toplantılara katılmayan yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı almaması gerektiği kaydedildi. Raporda, 2024 yılı içinde toplantılara katılmayan üyelerin sayıları tarih tarih sıralandı. Toplantıya katılmadan yönetim fonksiyonunun yerine getirilemeyeceği vurgulanarak, üyelerin toplantılara katılımda özen yükümlülüğünü fiilen yerine getirmesinin sağlanması istendi.