Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Toplantıya katılmadılar ama huzur hakkı aldılar

Toplantıya katılmadılar ama huzur hakkı aldılar

Oğuzhan Ürüşan
04:006/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adana Büyükşehir Belediyesi.
Adana Büyükşehir Belediyesi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik Sayıştay denetimi, kamu kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini gözler önüne serdi.

Belediye iştiraki Adana Ulaşım A.Ş.’nin bazı yönetim kurulu üyelerinin, toplantılara katılmadıkları halde 20’şer bin TL huzur hakkı aldıkları tespit edildi. Şirketin yönetim kurulu,

7 üyeden oluşuyor. Huzur hakkının “toplantıya katılma karşılığı yapılan ödeme” niteliği taşıdığı vurgulanan raporda, toplantılara katılmayan yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı almaması gerektiği kaydedildi. Raporda, 2024 yılı içinde toplantılara katılmayan üyelerin sayıları tarih tarih sıralandı. Toplantıya katılmadan yönetim fonksiyonunun yerine getirilemeyeceği vurgulanarak, üyelerin toplantılara katılımda özen yükümlülüğünü fiilen yerine getirmesinin sağlanması istendi.



#Adana Büyükşehir Belediyesi.
#Sayıştay
#denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu