Türkiye’nin en iddialı sosyal projesi: Halk Pazarı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Halk Pazarı Türkiye’de adeta rol modeli oldu. Şehrin 10 farklı noktasında kurulan ve boykot ürünlerin yer almadığı Halk Pazarı’na yoğun bir ilgi var. Halk Pazarı’nda tüm ürünler hem kaliteli hem de çok uygun fiyatlarda vatandaşların beğenisine sunuluyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, pazara yalnızca alışveriş noktası olarak bakmadıklarını, bu pazarın vatandaşların kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşabilmesi için kurulmuş olan, sosyal bir hizmet ve sosyal bir sorumluluk projesi olduğunu dile getirdi. Vatandaşın sofrasına destek olmayı ve aradaki fiyat uçurumlarını ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirten Sekmen, “Bu projeyle aracılar ortadan kalkıyor, yerli üretici kazanıyor ve vatandaşımız uygun fiyata alışveriş yapıyor” diye konuştu.

HEM ÜRETİCİLER HEM DE VATANDAŞ KAZANIYOR

Halk pazarlarının Erzurum’un dayanışma ruhunu, komşuluğu ve sosyal hayatın canlılığını temsil eden alanlar olduğunu vurgulayan Sekmen, şöyle konuştu: “Burada vatandaşımız güvenle ürünlerine ulaşırken, esnafımız da kazancını artırma imkânı bulmaktadır. Halk Pazarımız, modern altyapısı, ferah alanları ve ulaşım kolaylığıyla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Halk pazarlarımız artık ekonomik hayatımızın ve sosyal dokumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Esnafımızın emeğini değerli kılan, üreticimizin alın terini halka ulaştıran bu mekânlar, Erzurum’un refah ve huzur seviyesini yükselten alanlardır.”

ŞEHRİN BEREKETİ SOFRALARA UZANIYOR

Belediyeciliğin, vatandaşın yükünü hafifletmek ve sofrasına destek olmaktan geçtiğini dile getiren Mehmet Sekmen, “Halk Pazarı’mız hem vatandaşımızın hem esnafımızın hem de üreticimizin yüzünü güldürmektedir” diye konuştu. Bir şehrin bereketinin pazardan başladığını, esnafın duasıyla bereket bulduğunu vurgulayan Sekmen, “Vatandaşın memnuniyetiyle güçlenir. Pazar, sadece alışverişin yapıldığı yer değildir; aynı zamanda mahalle kültürünün yaşadığı, insanların selamlaştığı, sohbet ettiği, kardeşlik bağlarının tazelendiği bir mekândır.

O nedenle halk pazarlarımız bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

HER HİZMETİ MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYORUZ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle noktaladı: “Halk pazarlarımızın amacı çok nettir: Vatandaşımız kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşsın. Esnafımız daha düzenli ve güvenli bir ortamda satış yapsın. Üreticimiz ürününü aracısız olarak halka sunabilsin. Mahalle ekonomisi canlansın, sokak hareketlensin, sosyal yaşam güçlensin. Kısacası halk pazarları, belediyecilikte hem sosyal hem ekonomik bir denge unsurudur. Bizim işimiz laf üretmek değil, iş üretmektir. Biz yaptığımız her hizmeti milletimiz için yapıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın memnuniyetidir. Sık sık tekrar ettiğim bir söz var. ‘Bir şehrin asıl sahibi, o şehir için dua eden insanlardır.’ İşte o güzel duaları almak için gece gündüz demen çalışıyoruz. Çünkü gönül belediyeciliğinin temeli dua almak ve insanlara hizmet etmektir. Bizim işimiz yalnızca taş, toprak, beton değildir. Bizim işimiz insanın gönlüne girmektir. Erzurum’un hangi mahallesine gidersek gidelim, vatandaşımızın ilgisi, sevgisi, teveccühü bize güç veriyor. Biz de bu güçle çalışıyoruz.

Biz bu enerjiyle üretiyoruz. Allah nasip ettikçe daha çok hizmet edeceğiz.”

Projemize yoğun talep var