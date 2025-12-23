Yeni Şafak
Torununu trenin altında kalmaktan kurtarmıştı: Yaşam savaşını kaybetti

16:4623/12/2025, Salı
DHA
Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtaran, kedisi ise yaralanan Selvi Polat (50), tedavi gördüğü hastanede 71 gün sonra hayatını kaybetti.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yolcu treninin çarptığı Selvi Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir–Isparta seferini yapan trenin çarptığı Polat’ın, raylardan geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı, kendisinin ise ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selvi Polat, bugün tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#Aydın
#kaza
#tren
