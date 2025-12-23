Torununu trenin altında kalmaktan kurtarmıştı: Yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtaran, kedisi ise yaralanan Selvi Polat (50), tedavi gördüğü hastanede 71 gün sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
