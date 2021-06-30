Tosun alıcılarını bekliyor: Tam 1.3 ton ağırlığında

Kurban Bayramına bir aydan az bir süre kala vatandaşların kurbanlıklara ilgisi artış göstermeye devam ediyor. İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan İnceğiz Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bulunan ‘Tosun’ isimli boğa 1 ton 300 kilogramlık ağırlığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. İnceğiz Köyü’nde yaşayan 27 yaşındaki genç çiftçi Aytaç Oruç, doğal besinlerle beslediği 1 ton 300 kilogramlık hayvanının kurban bayramına sayılı günler kala satışa çıkardığını ve 58 bin liraya alıcı beklediğini söyledi.

58 bin lira fiyat biçildi

Genç çiftçi Oruç, “Tosun isimli danamız 3 yaşındadır. Doğal ortamlarda doğal bir şekilde beslenmektedir. 1,3 ton canlı ağırlığı vardır. 58 bin liraya müşterilerini beklemektedir. Alan kişiye hayırlı olması dileğiyle” dedi.

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