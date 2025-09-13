Yeni Şafak
Trabzon'da TIR minibüse çarptı: 15 yaralı var

17:2813/09/2025, Cumartesi
DHA
TIR’ın, trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı
TIR’ın, trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı

Trabzon’da TIR’ın, trafik ışıklarında bekleyen minibüse arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi’nden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi.

Trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen 61 M 608 plakalı minibüse arkadan gelen Azerbaycan plakalı TIR çarptı.

Kazada, önünde bekleyen hafriyat kamyonun ile TIR arasında sıkışan minibüsteki 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluşan yolda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Hurdaya dönen minibüs çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




