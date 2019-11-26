Gündem Trabzondaki Barma Yaylası Turbalığı kesin korunacak hassas alan ilan edildi
TRABZON

Trabzon'daki Barma Yaylası Turbalığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Barma Yaylası
Barma Yaylası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In kararı ile Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde bulunan Barma Yaylası Turbalığı Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince verildi.

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