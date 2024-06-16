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Trafikte sıkı denetim

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:46 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı 9 günlük bayram tatili öncesi trafik denetimlerini sıkılaştırmıştı. Emniyet ve 6-14 Haziran tarihleri arasında kara yollarında 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi. Toplam 467 bin 78 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746 sürüye ceza uygulandı. Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26 araç tespit edildi. Ehliyetsiz trafiğe çıkan ya da ehliyeti bulunmayan 17 bin 76, sigortasız araçla yola çıkan 10 bin 359, çakarlı araç mevzuatına uygun olmadığı halde sesli ve ışıklı cihaz kullanan 296 sürücüye ceza kesildi.


#Denetim
#Trafik
#Toplum
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