Gündem TSK İdlib sınırına sevk etti Atılgan sistemleri hangi görevleri yapabilir?
ANKARA

TSK İdlib sınırına sevk etti: Atılgan sistemleri hangi görevleri yapabilir?

İdlib'deki krizi sonlandırmak için bir tarafta diplomatik hamlelerini sürdüren Türkiye, diğer tarafta rejim saldırılarına karşı askeri tedbirlerini alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son olarak sınıra Atılgan hava savunma sistemlerini konuşlandırması dikkatleri çekti. Atılgan sistemlerinin 5 bin metre irtifaya kadar görev yapabileceğini belirten Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz, Türkiye'nin daha uzun irtifada görev yapan HAWK sistemlerinin olduğuna da vurgu yaptı.

Hasan Hız Yeni Şafak
ASELSAN ATILGAN KMS Hava Savunma Sistemi.
ASELSAN ATILGAN KMS Hava Savunma Sistemi.

Rusya ve Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatını yok sayarak İdlib'e gerçekleştirdiği saldırılar bölgede uzun süredir devam eden krizi yeniden alevlendirdi.

Türkiye bir tarafta Moskova ile krize çözüm yolu arıyor, diğer tarafta ise Beşşar Esed rejiminin saldırılarını engellemek için askeri tedbirlerini üst seviyeye çıkarıyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri, son olarak sınıra Atılgan hava savunma sistemlerini konuşlandırması dikkatleri çekti.
Peki, Atılgan sistemlerinin özellikleri neler? İdlib sınırlarında hangi görevleri yapabilir?

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz, "ATILGAN Kaideye Monteli Stinger Sistemi 5 bin metre irtifaya kadar koruma sağlar, daha yüksek görev yapan hava unsurları için etkili olmaz. Helikopterler için bir güvenlik sağlar. Benzeri Stinger füzeleri ile Suriye Milli Ordusu savaşçıları rejim helikopterlerini düşürdü" ifadelerini kullandı.

ATILGAN Sistemleri.

Türkiye'nin daha uzun irtifada görev yapabilen hava savunma sistemlerinin olduğunu hatırlatan Oğuz şu ifadelere yer verdi:

  • "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde daha uzun menzilde görev yapan HAWK sistemleri var. Bunlar 40 kilometre menzil ve azami 18 kilometre irtifada görev yapabilen sistemlerdir. 7 adet HAWK sistemi almıştık. Bunlardan biri Libya'da, 6 tanesi ise Türkiye'de. Türkiye'de olan sistemler ise muhtemelen sınırdadır. Bu sistemlerin İdlib sınırları içerisine getirildiğine dair bir bilgi ve görüntü paylaşılmadı. Bunlar yarı hareketli sistemlerdir. Çekerek istediğiniz yere götürebiliyorsunuz ama orada sabitliyorsunuz. İşi bittiğinde yine çekerek, nakledebiliyorsunuz."

"Atılgan sistemleri savaş uçaklarına karşı etkili olmaz mı?" sorusuna yanıt veren Oğuz, "Uçağın pilotu 5 kilometre irtifa altına düşerse etkili olur. Genelde hata yapmazlarsa, 5 kilometrenin altında görev yapmaz uçaklar. Hata sonucu inerse tabi vurulur. Suriye'de MANPADS ile vurulan uçaklar var. Geçtiğimiz senelerde bunların görüntüleri de yayınlandı" diye konuştu.

'Atılgan'lar Suriye yolunda
OYNAT 01:05
'Atılgan'lar Suriye yolunda
Gaziantep'in Suriye sınır hattına yerli üretim, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi olan ve Stinger füzesi taşıyan iki adet 'Atılgan' sevkiyatı yapıldı.

Suriye'den gelebilecek olası hava tehditlerine karşı sınır hattında arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında Gaziantep'e, Stinger füzesi taşıyan 'Atılgan' sevkiyatı yapıldı. Gaziantep'e çekicilerle getirilen ve üzeri brandalarla örtülü hava savunma sistemleri, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Oğuzeli İlçesi'ne doğru hareket etti. Yakın hava tehditlerine karşı reaksiyon gösteren 'Atılgan' sistemlerinin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.


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