​TTB’den CHP’ye ziyaret.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK’ya kimyasal silah kullandığı iftirası atan Şebnem Korur Fincancı’nın başkanı olduğu TTB heyetini kabul etti. TTB’den yapılan açıklamada, “CHP heyeti de TTB ile dayanışma içinde olacaklarını iletti” denildi. Parti genel merkezinde yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile TTB hukuk müşavirlerinden Avukat Verda Ersoy’u kabul etti. Ziyarette TTB heyeti Kılıçdaroğlu’na TTB’nin bugüne kadar yürüttüğü mücadelelerin aktarıldığı ‘Kazanımlarımız’ adlı kitap ile konuyla ilgili bir dosyayı sundu. TTB açıklamasında, “CHP heyeti de TTB ile dayanışma içinde olacaklarını iletti” ifadelerine yer verildi.

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