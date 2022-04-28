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Gündem TÜGVA bombacısı böyle yakalandı Üç elbise değiştirdi kaçamadı
İSTANBUL

TÜGVA bombacısı böyle yakalandı: Üç elbise değiştirdi kaçamadı

Gece karanlığında çarşafa girip TÜGVA’ya patlayıcı bırakan teröristin nasıl yakalandığı ortaya çıktı. Binlerce güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, teröristin kaçarken 3 defa elbisesini değiştirdiğini tespit etti. B.Y., aldığı tüm önlemlere rağmen kıskıvrak yakalandı.

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Burak Doğan Yeni Şafak
TÜGVA bombacısı böyle yakalandı: Üç elbise değiştirdi kaçamadı
TÜGVA bombacısı yakalandı.

TÜGVA’nın İstanbul Gaziosmanpaşa temsilciliğine 21 Nisan’da el yapımı patlayıcı bırakan kadın terörist B.Y. (27), İstanbul polisinin başarılı operasyonuyla önceki gün Tuzla’da yakalandı. Binlerce güvenlik kamerasının incelenmesi ile adım adım izi sürülen B.Y.’yi kıyafetleri ele verdi. Bombayı çarşaf giyerek bırakan teröristin kaçarken girdiği adreslerden elbise aldığı, yakalanmamak için 3 kez kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

BEŞ ADRESE BASKIN

Görüntülerde terörist B.Y’nin önce merdivenden indiği, elinde poşetle sokakta yürüdüğü, bir markete girdiği görülüyor. B.Y’nin bu süre içinde kıyafetlerini değiştirdiği görüntülere yansıyor. Teröristle bağlantılı 3 ilçede 5 adrese baskın yapıldı. Aramalarda teröristin eylemden sonra dönüş anında giymiş olduğu kıyafetler ve dijital malzemeler bulundu. Ayrıca teröristle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.Ç. de gözaltına alındı.

SIRBİSTAN VE K.IRAK’A GİTMİŞ

Yüksekokul mezunu olan 27 yaşındaki terörist B.Y.’nin seyahat trafiği de polisin radarına takıldı. B.Y.’nin ilginç bir seyahat trafiği ortaya çıktı. 2019-2020 arasında 3 kez Habur Sınır Kapısı’ndan giriş-çıkış yaptığı belirlenen B.Y.’nin toplamda 1 yıl kadar Irak’ta kaldığı tespit edildi. Teröristin son olarak da 6-11 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul üzerinden Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a gittiği belirlendi. B.Y.’nin ifade işlemleri devam ediyor.

Ailesi de PKK’lı

Teröristin ailesi de örgütle içli dışlı. Babası K.Y. 2009 yılında terör örgütü propagandası yapmaktan tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 2012’de tahliye oldu. K.Y. PKK elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen açlık grevine de katıldı. Teröristin abisi M.Y. ise PKK içindeki faaliyetleri nedeniyle 2002 yılında tutuklandı. Bayrampaşa Cezaevi’nde kaldığı dönem bebek katili Öcalan için açlık grevine destek verdi.

TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba
GÜNDEM
TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba

TÜGVA binasına bomba bırakan teröristin yeni görüntüleri
OYNAT 00:18
TÜGVA binasına bomba bırakan teröristin yeni görüntüleri
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y'nin, olay yerini terk ettikten sonra güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.


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