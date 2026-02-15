TÜİK'ten çarpıcı araştırma: Son 20 yılda at eşek ve katır sayısı azaldı

Türkiye'de 2006'da 43 milyon 232 bin 86 olan canlı hayvan sayısı, geçen yıl 75 milyon 583 bin 303'e yükseldi. Verilere göre sığır sayısı 17 milyon 544 bin 200, manda sayısı 164 bin 785, koyun sayısı 46 milyon 688 bin 813, keçi sayısı 11 milyon 185 bin 505 oldu. Kümes hayvanlarından hindi sayısı 3 milyon 192 bin, ördek sayısı 389 bin, kaz sayısı 1 milyon 264 bin olarak kayıtlara geçti.