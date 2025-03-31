Tüm ekipler seferber oldu: Burdur'da kaybolan kişi gölde aranıyor

İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri Güleşir'i bulmak için arama çalışması başlattı. Güleşir'in ceketi, Burdur Gölü kenarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri termal drone ile göl yüzeyinde tarama başlattı.

AFAD olarak 5 personel, 2 araç ve dronla çalışmalara katıldıklarını belirten Şimşek, "İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 personel, 8 araç ve dron ile arama faaliyetleri devam ediyor. Aramalarımızda termal kameramız da aktif hale getirildi. Şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlamadık. Alınacak en ufak bir ihbara anında müdahale ediyoruz." dedi.