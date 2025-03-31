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Tüm ekipler seferber oldu: Burdur'da kaybolan kişi gölde aranıyor

Tüm ekipler seferber oldu: Burdur'da kaybolan kişi gölde aranıyor

16:4231/03/2025, Monday
AA
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Burdur'daki kayıp ihbarı için çok sayıda ekip sevk edildi
Burdur'daki kayıp ihbarı için çok sayıda ekip sevk edildi

Burdur'da kaybolduğu bildirilen kişi için gölde arama çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri termal drone ile göl yüzeyinde tarama başlatırken Antalya'dan dalgıç polislerin de arama çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Burdur'da kaybolduğu bildirilen kişi için gölde arama çalışması başlatıldı.


Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrılan Hilmi Güleşir'in (63) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri Güleşir'i bulmak için arama çalışması başlattı. Güleşir'in ceketi, Burdur Gölü kenarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri termal drone ile göl yüzeyinde tarama başlattı.


Arama tarama faaliyetlerine katılan AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek gazetecilere, saat 09.45'te gelen ihbar üzerine kaybolan Hilmi Güleşir'in bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını söyledi.

AFAD olarak 5 personel, 2 araç ve dronla çalışmalara katıldıklarını belirten Şimşek, "İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 personel, 8 araç ve dron ile arama faaliyetleri devam ediyor. Aramalarımızda termal kameramız da aktif hale getirildi. Şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlamadık. Alınacak en ufak bir ihbara anında müdahale ediyoruz." dedi.

Bu arada, Antalya'dan dalgıç polislerin de arama çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildiği öğrenildi.



#Burdur
#Burdur Gölü
#Kayıp

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