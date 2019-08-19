Türk askeri konvoyuna provokasyon: Gözlem noktamıza intikali engelleyemezler

Türkiye son dönemlerin en hareketli günlerinden birine uyandı. Sabah saatlerinde Van, Diyarbakır ve Mardin'deki HDP'li Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını, öğle saatlerinde İdlib'teki askeri hareketlilik izledi. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra ise 129 tim ve 2 bin 300 komandoyla PKK'ya karşı Kıran Operasyonu başlatıldı.

Atılan tüm bu adımların hem yurt içinde hem de yurt dışındaki teröristlerle mücadele açısından son derece önemli olduğuna işaret eden askeri uzmanlar, söz konusu gelişmelerin Suriye'ye yönelik harekattan bağımsız ele alınmayacağının da altını çiziyor.

Yenisafak.com HDP adımları ve Kıran Operasyonu'ndan bağımsız olarak İdlib'te yaşanan gelişmelerin peşine düştü.

Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü E. Kıdemli Albay Mithat Işık, TSK konvoyunun güzergahında yapılan bombalamaları ve bundan sonraki süreçte olası senaryoları değerlendirdi.

TSK mutlaka gözlem noktasına ulaşacaktır

Morek'te bulunan 9 numaralı gözlem üssünün 'Suriye'de bize en uzak askeri nokta' olduğunu hatırlatan Işık, şunları söyledi:

"Öncelikle şunu net bir şekilde belirtmekte fayda var; TSK sadece ikmal hesabı yapmıyor.

Biz, 9 numaralı gözlem noktamızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Eğer sadece ikmal olsaydı 8 numaralı gözlem noktamızdan da bunu yapabilirdik. Ancak Türkiye'nin adımı, Marek'teki gözlem noktasını daha da güçlendirmeye yönelik.

Bayramın hemen ardından bölgede çok ciddi bir göç dalgasının başladığını da biliyoruz. Eğer bu dalgayı yerinde durduramazsak binlerce insanın ülkemize doğru gelmesi kaçınılmaz.

Mehmetçik ve Esed'e bağlı rejim güçleri ilk kez bu denli yakın."

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Morek'teki askeri gözlem noktamızın çevresinde gelişen olayların ardından güncel saha haritası.

"Sıcak çatışma yaşanırsa tüm dengeler değişir"

"Bu kadar yakınlık herhangi bir sıcak çatışmaya dönüşür mü?" sorusuna da yanıt veren Işık, "Türkiye ile Rusya bu sorunu çözecektir. Eğer iş sıcak çatışmaya giderse sonuçları bambaşka olur" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Suriye istihbaratının süreci yakından görüştüğünü ve bu nedenle sıcak bir çatışma beklemediğini kaydeden Işık, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'nin kendi güvenlik noktalarını takviye etmesini kimse engelleyemez. Sonuçta bu gözlem noktaları Türkiye-Rusya-İran arasındaki anlaşmanın ardından kuruldu.

Saldırının ardından Türk askeri konvoyu bulunduğu konumda bekleme pozisyonuna geçti.

Eğer karşı taraf bir adım daha ileri gider ve Mehmetçik doğrudan hedef alınırsa o zaman Soçi ortadan kalkar.

Soçi'nin ortadan kalkması, sahadaki koalisyonun değişmesini sonucunu beraberinde getirir. O zaman Rusya ve İran bir tarafta, ABD ile Türkiye karşı tarafta yer alabilir. Ancak ben, sürecin herhangi bir sıcak çatışmaya evrilmeden, Türkiye ve Rusya'nın iletişimiyle çözüleceği kanaatindeyim."

İdlib bölgesinde konvoyumuza yapılan hava saldırısı ile ilgili basın açıklaması. https://t.co/5bUvWvtUCW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2019

OYNAT 00:26 Esed rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı Esed rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir askeri konvoy, Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib'te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı. BiP'te paylaş

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