Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi? MSB'den 'barış gücü' iddialarına yanıt

"24 Ağustos 2016'da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşan 9'uncu yıl dönümü vesilesiyle kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Diğer yandan, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkili tedbirlerinin alındığı hudutlarımızda güvenlik, teknoloji destekli sistemlerle çok katmanlı şekilde sağlanmakta, yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı etkin bir mücadele sürdürülmektedir. Bu çerçevede hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, son bir haftada engellenen 944 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 olmuştur."