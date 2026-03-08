Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da buluştu: Kimse böyle bir maceraya atılmasın

“Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı belirtmek istiyorum” diyen Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın füze attıkları ülkelerden özür dilediği açıklaması için de “Bir saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme amacı doğru değil” ifadelerini kullandı. Düşürülen füze ile ilgili konuşan Fidan, “Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk, eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz 'aman dikkat edin böyle bir maceraya İran'da kimse atılmasın'. İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik.”