Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da buluştu: Kimse böyle bir maceraya atılmasın

Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da buluştu: Kimse böyle bir maceraya atılmasın

04:008/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da buluştu.
Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da buluştu.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı İstanbul’da düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Bölgede yaşanan gelişmeleri masaya yatıran bakanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Dolmabahçe Çalışma ofisinde kabul edildi. Bakan Fidan, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

İRAN’DAN BİZE BAŞKA FÜZE GELMESİN

“Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı belirtmek istiyorum” diyen Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın füze attıkları ülkelerden özür dilediği açıklaması için de “Bir saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme amacı doğru değil” ifadelerini kullandı. Düşürülen füze ile ilgili konuşan Fidan, “Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk, eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz 'aman dikkat edin böyle bir maceraya İran'da kimse atılmasın'. İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik.”



#Türk Devletler Teşkilatı
#Politika
#Hakan Fidan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı saray kadınlarının hayır mirası