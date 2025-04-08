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Türk Dünyasının sivil gücü Ankara’da buluşuyor: Ortak gelecek ortak güç

Türk Dünyasının sivil gücü Ankara’da buluşuyor: Ortak gelecek ortak güç

Oğuzhan Ürüşan
21:198/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sivil toplum temsilcileri, “Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı”nda bir araya geliyor.
Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sivil toplum temsilcileri, “Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı”nda bir araya geliyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Söğütözü Yerleşkesi, 10 Nisan Perşembe günü önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. EkoAvrasya Vakfı, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) iş birliğiyle düzenlenecek olan “Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı”, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

STK’lar ortak vizyon ve dayanışma için aynı masada buluşuyor. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sivil toplum temsilcileri, 10 Nisan 2025’te Ankara’da düzenlenecek “Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı”nda bir araya geliyor. Ankara Ticaret Odası (ATO) Söğütözü Yerleşkesi’nde gerçekleşecek olan bu önemli buluşma, bölgesel iş birliklerini güçlendirme ve ortak gelecek vizyonu oluşturma amacını taşıyor.

EkoAvrasya Vakfı, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) öncülüğünde gerçekleştirilecek çalıştay; sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunu artırmayı, ortak projeler geliştirmeyi ve kamu diplomasisi alanında yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyor.

Tarihsel, kültürel ve sosyal bağlarla birbirine kenetlenen Türk topluluklarının ortak mirasına vurgu yapılacak etkinlikte, genç nüfusun kültürel projelerde buluşturulması, bilgi ve tecrübe paylaşımının yaygınlaştırılması da gündeme alınacak.

Akademisyenler, uzmanlar ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek çalıştayın, Türk dünyasının sosyoekonomik gelişimine sivil toplum aracılığıyla katkı sağlaması ve uluslararası kamuoyunda daha güçlü bir görünürlük oluşturması bekleniyor.



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