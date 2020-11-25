Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Korsanlık yeni değil
ANKARA

Türk gemisine yapılan baskın: Korsanlık yeni değil

Korsanlık yeni değil

Libya’ya gıda ve boya taşıyan Roseline A.’nın Alman savaş gemisi tarafından basılması, Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan ilk ve tek korsanlık değil. Türk gemileri son 1 yılda, sadece uluslararası sularda değil limanlarda da sistematik tacize uğruyor. Belçika’da 10 ayda 432 Türk gemisine denetim yapıldı. Türkiye Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce, Türk gemilerine yapılan işlemlerin kasıtlı ve kötü niyetli olduğuna dikkat çekerek, “Belçika özelinde yaşanan sorunlara ilişkin rapor hazırlayıp Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıklarına sunduk” dedi. İnce, “beyaz bayraklı” yani temiz gemiler sınıfında yer alan Türk gemilerinin imajının zedelenmek istendiğini söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Türk gemileri son 1 yılda, sadece uluslararası sularda değil limanlarda da sistematik tacize uğruyor.
Türk gemileri son 1 yılda, sadece uluslararası sularda değil limanlarda da sistematik tacize uğruyor.

Libya’ya gıda maddeleri götüren ticari Türk gemisi Roseline A’ya Alman fırkateyni tarafından düzenlenen baskının yankıları sürerken, gözler uluslararası karasularda varlık gösteren Türk gemilerine çevildi.

Son dönemde Türk gemileri sadece uluslararası sularda değil, limanlarda da Avrupa ülkelerinin tacizine uğramaya başladı. Türk bayraklı veya sahibi Türk olan gemilere limanlarda sudan bahanelerle ceza kesildiği, gözaltı işlemi uygulandığı ortaya çıktı.

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
GÜNDEM
AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

TUTULAN GEMİLERİN YÜZDE 20’Sİ TÜRK

2020 yılında Belçika limanlarının tamamında Türk sahipli gemilere 11 kez denetim yapılırken, bu denetimler sırasında 7 gemiye gözaltı işlemi uygulandı. Türk gemilerine yönelik gözaltı uygulamalarının oranı yüzde 64’lere ulaşırken, her bir gemide ‘eksik’ olarak nitelendirilen işlemlerin sayısı 33 oldu. Tüm denetimler dikkate alındığında ise 2020 yılı içinde Belçika limanlarında 15 Ekim 2020 tarihine kadar 432 gemiye denetim yapıldı. Limanlarda uygulanan gözaltı işleminin oranı yüzde 8 olurken, 10 aylık süreçte gözaltında tutulan gemilerin yüzde 20’sinin sahipleri ise Türk.

Akdeniz'de korsanlık
DÜNYA
Akdeniz'de korsanlık

BU İŞTE BİR KASIT VAR

  • Türk bayraklı gemilerin yanı sıra Türk sahipli olan gemi tutulmalarında da son dönemde önemli oranda artış yaşandığını söyleyen Türkiye Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce, bu girişimlerin ‘kasıtlı’ olduğunun altını çizdi. Avrupa limanlarında Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilere yönelik kasıtlı uygulamalar yapıldığının altını çizen İnce, “Özellikle Belçika limanlarında Türk gemilerine yönelik ekstrem bir durum söz konusu. Bazı işlemlerin kötü niyetli yapıldığını görüyoruz. Türk bayraklı ve sahipli gemilere denetim esnasında keyfiyetle davranıldığı, gemilerimizin çok uzun süre limanda tutulduğu, yüksek cezaların kesildiği ve bu vesileyle Türk sahipli gemilerimizin zaman ve ticari kayıplara uğratıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

İŞLEM YAPMAK İÇİN BAHANE UYDURUYORLAR

Belçika özelinde yaşanan sorunlara ilişkin bir rapor hazırlayıp Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıklarına sunduklarını belirten İnce, Avrupa ülkeleriyle yaşanan sıkıntıları anlattı:

  • “Ufak tefek bahanelerle işlem yapıyorlar. Neredeyse işlem yapmak için bahane uydurup, gemilerde tutuklama uyguluyorlar. Bu uygulamalar gemiyi, personeli rahatsız, armatörü de mağdur ediyor. Avrupa’nın diğer limanlarında da Türk gemilerine yönelik kasıtlı uygulamalar yapılıyor, bununla ilgili raporlamayı da ilerleyen dönemlerde tamamlayacağız.

Gemilerimizin imajı zedeleniyor

Gemilerin derecelendirildiği beyaz, gri ve kara olmak üzere 3 sınıfa işaret eden İnce, “Türk bayraklı gemiler ‘beyaz bayraklı’ yani temiz gemiler olan sınıfta yer alıyor. Standartlara uygun olan gemilerimizin imajı bu kasıtlı hareketler nedeniyle zedeleniyor. Bu denetimlerde kasıtlı yapılan işlemler beyaz bayrağı da sıkıntıya sokabilir” dedi. Tüm uluslararası limanlarda bulunan “Port State Control” sisteminin art niyetli kullanıldığını aktaran İnce, “Her limanda bu yapılır. Biz de ülke olarak gelen gemilere aynı kontrolleri yapıyoruz. O kişiler bahse konu gemilerde kasıtlı olarak bahane uydurup rapor düzenliyorlar. Bu raporlar tutuklama sebebi oluyor. Arıza icat ediyorlar, 3-5 maddelik kusur buluyorlar. Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilere kesin olarak çifte standart uygulanıyor. Halbuki kontrol yapılan gemilere 6 ay kontrol yapılamaz. Ancak bunu yapıyorlar” diye konuştu.
Abone Ol Google News
Bu köye muhtar dayanmıyor

Bu köye
muhtar dayanmıyor

​1,5 yılda beş muhtar değişti.
Old Traffordda ikinci perde

Old Trafford'da
ikinci perde

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz İngiliz devine konuk oluyor.
Kahramanlar Kelbecerde

Kahramanlar Kelbecer'de

​Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra ayak bastı.
CHP'li Salıcı'dan <br>tepki çeken hakaret

CHP'li Salıcı'dan
tepki çeken hakaret

​AK Partili Ayşe Keşir, anında cevap verdi.
Terfi sonuçları ilan edildi

Terfi sonuçları ilan edildi

​Sonuçlar HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.
Kritik telefon görüşmesi

Kritik telefon görüşmesi

​Erdoğan ve Putin görüşmesinde dikkat çeken başlıklar.

Antalya'da feci kaza

Antalya'da feci kaza

Hasta almaya giden ambulans ile cip çarpıştı.

Korsan aramanın <br>cevabı verilecek

Korsan aramanın
cevabı verilecek

MSB ve Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama.

Mide bulandıran film

Mide bulandıran film

LGBT sapkınlığı sınırları ​4 yaşındaki çocuğu istismar ederek aştı
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Koronavirüs sayıları her gün artıyor.
'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

Karabağ'ı tahliye eden Ermeniler ateş püskürdü.
Bu korsan aramadır

Bu korsan aramadır

Sözcü Çelik, MYK sonrası açıklama yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.