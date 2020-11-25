Korsanlık yeni değil

Libya’ya gıda maddeleri götüren ticari Türk gemisi Roseline A’ya Alman fırkateyni tarafından düzenlenen baskının yankıları sürerken, gözler uluslararası karasularda varlık gösteren Türk gemilerine çevildi.
Son dönemde Türk gemileri sadece uluslararası sularda değil, limanlarda da Avrupa ülkelerinin tacizine uğramaya başladı. Türk bayraklı veya sahibi Türk olan gemilere limanlarda sudan bahanelerle ceza kesildiği, gözaltı işlemi uygulandığı ortaya çıktı.
TUTULAN GEMİLERİN YÜZDE 20’Sİ TÜRK
2020 yılında Belçika limanlarının tamamında Türk sahipli gemilere 11 kez denetim yapılırken, bu denetimler sırasında 7 gemiye gözaltı işlemi uygulandı. Türk gemilerine yönelik gözaltı uygulamalarının oranı yüzde 64’lere ulaşırken, her bir gemide ‘eksik’ olarak nitelendirilen işlemlerin sayısı 33 oldu. Tüm denetimler dikkate alındığında ise 2020 yılı içinde Belçika limanlarında 15 Ekim 2020 tarihine kadar 432 gemiye denetim yapıldı. Limanlarda uygulanan gözaltı işleminin oranı yüzde 8 olurken, 10 aylık süreçte gözaltında tutulan gemilerin yüzde 20’sinin sahipleri ise Türk.
BU İŞTE BİR KASIT VAR
- Türk bayraklı gemilerin yanı sıra Türk sahipli olan gemi tutulmalarında da son dönemde önemli oranda artış yaşandığını söyleyen Türkiye Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce, bu girişimlerin ‘kasıtlı’ olduğunun altını çizdi. Avrupa limanlarında Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilere yönelik kasıtlı uygulamalar yapıldığının altını çizen İnce, “Özellikle Belçika limanlarında Türk gemilerine yönelik ekstrem bir durum söz konusu. Bazı işlemlerin kötü niyetli yapıldığını görüyoruz. Türk bayraklı ve sahipli gemilere denetim esnasında keyfiyetle davranıldığı, gemilerimizin çok uzun süre limanda tutulduğu, yüksek cezaların kesildiği ve bu vesileyle Türk sahipli gemilerimizin zaman ve ticari kayıplara uğratıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.
İŞLEM YAPMAK İÇİN BAHANE UYDURUYORLAR
Belçika özelinde yaşanan sorunlara ilişkin bir rapor hazırlayıp Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıklarına sunduklarını belirten İnce, Avrupa ülkeleriyle yaşanan sıkıntıları anlattı:
- “Ufak tefek bahanelerle işlem yapıyorlar. Neredeyse işlem yapmak için bahane uydurup, gemilerde tutuklama uyguluyorlar. Bu uygulamalar gemiyi, personeli rahatsız, armatörü de mağdur ediyor. Avrupa’nın diğer limanlarında da Türk gemilerine yönelik kasıtlı uygulamalar yapılıyor, bununla ilgili raporlamayı da ilerleyen dönemlerde tamamlayacağız.”