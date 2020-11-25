Korsanlık yeni değil

Türk gemileri son 1 yılda, sadece uluslararası sularda değil limanlarda da sistematik tacize uğruyor.

Libya’ya gıda maddeleri götüren ticari Türk gemisi Roseline A’ya Alman fırkateyni tarafından düzenlenen baskının yankıları sürerken, gözler uluslararası karasularda varlık gösteren Türk gemilerine çevildi.

Son dönemde Türk gemileri sadece uluslararası sularda değil, limanlarda da Avrupa ülkelerinin tacizine uğramaya başladı. Türk bayraklı veya sahibi Türk olan gemilere limanlarda sudan bahanelerle ceza kesildiği, gözaltı işlemi uygulandığı ortaya çıktı.

GÜNDEM AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

TUTULAN GEMİLERİN YÜZDE 20’Sİ TÜRK

2020 yılında Belçika limanlarının tamamında Türk sahipli gemilere 11 kez denetim yapılırken, bu denetimler sırasında 7 gemiye gözaltı işlemi uygulandı. Türk gemilerine yönelik gözaltı uygulamalarının oranı yüzde 64’lere ulaşırken, her bir gemide ‘eksik’ olarak nitelendirilen işlemlerin sayısı 33 oldu. Tüm denetimler dikkate alındığında ise 2020 yılı içinde Belçika limanlarında 15 Ekim 2020 tarihine kadar 432 gemiye denetim yapıldı. Limanlarda uygulanan gözaltı işleminin oranı yüzde 8 olurken, 10 aylık süreçte gözaltında tutulan gemilerin yüzde 20’sinin sahipleri ise Türk.

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DÜNYA Akdeniz'de korsanlık

BU İŞTE BİR KASIT VAR

Türk bayraklı gemilerin yanı sıra Türk sahipli olan gemi tutulmalarında da son dönemde önemli oranda artış yaşandığını söyleyen Türkiye Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce, bu girişimlerin ‘kasıtlı’ olduğunun altını çizdi. Avrupa limanlarında Türk bayraklı ve Türk sahipli gemilere yönelik kasıtlı uygulamalar yapıldığının altını çizen İnce, “Özellikle Belçika limanlarında Türk gemilerine yönelik ekstrem bir durum söz konusu. Bazı işlemlerin kötü niyetli yapıldığını görüyoruz. Türk bayraklı ve sahipli gemilere denetim esnasında keyfiyetle davranıldığı, gemilerimizin çok uzun süre limanda tutulduğu, yüksek cezaların kesildiği ve bu vesileyle Türk sahipli gemilerimizin zaman ve ticari kayıplara uğratıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

OYNAT 01:23 Türk gemisine hukuk dışı arama Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı. BiP'te paylaş

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İŞLEM YAPMAK İÇİN BAHANE UYDURUYORLAR

Belçika özelinde yaşanan sorunlara ilişkin bir rapor hazırlayıp Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlıklarına sunduklarını belirten İnce, Avrupa ülkeleriyle yaşanan sıkıntıları anlattı:

“Ufak tefek bahanelerle işlem yapıyorlar. Neredeyse işlem yapmak için bahane uydurup, gemilerde tutuklama uyguluyorlar. Bu uygulamalar gemiyi, personeli rahatsız, armatörü de mağdur ediyor. Avrupa’nın diğer limanlarında da Türk gemilerine yönelik kasıtlı uygulamalar yapılıyor, bununla ilgili raporlamayı da ilerleyen dönemlerde tamamlayacağız.”

Gemilerimizin imajı zedeleniyor

Gemilerin derecelendirildiği beyaz, gri ve kara olmak üzere 3 sınıfa işaret eden İnce,

dedi. Tüm uluslararası limanlarda bulunan “Port State Control” sisteminin art niyetli kullanıldığını aktaran İnce,

diye konuştu.