Türk halkının yarısı CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin ‘gizli anayasa çalışması' yaptığını düşünüyor

İYİ Parti’den ihraç edilen Milletvekili Ümit Özdağ, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştığı iddiasını ortaya atmıştı. Taslakta, çok dilli eğitim talebi, din dersi yerine ‘kültür' dersi, ateistliğe atıf ve eşcinselliğe anayasal güvence gibi maddelerin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM Federasyon anayasası: CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin taslağı ortaya çıktı

Vatandaşların yüzde 50,1'i iddiaları doğru buluyor

Araştırma şirketi Areda Survey, bu iddiayı Türk halkına sordu. Araştırma sonuçlarına göre, “Ümit Özdağ'ın iddia ettiği CHP-İYİ Parti-HDP'nin yer aldığı ortak anayasa çalışmasına inanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 50,1'i evet dedi. Bugün seçim olsa oyumu HDP'ye veririm diyenlerin yüzde 15,5'i de anayasa çalışması yapıldığına inandığını açıklarken, seçimini AK Parti'den yana kullanacağını ifade eden katılımcıların yüzde 94,1'i iddiaların doğru olduğunu düşünüyor.

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“Özdağ doğru söylüyor”

Ümit Özdağ, anayasa çalışması yapıldığını ifşa ettikten hemen sonra partisi İYİ Parti'den ihraç edildi. Areda Survey'in Kasım ayı Sosyometre Araştırması'nda bu detay da yer aldı. Katılımcıların yüzde 44,5'i ‘söyledikleri doğru, ihraç edilmesi yanlış' derken, yüzde 37,5'i ‘söyledikleri yalan, bu nedenle ihraç edilmesi doğru' dedi. Katılımcıların yüzde 13,1'i ‘söyledikleri doğru ama partisine zarar verdiği için ihracı normaldir' yanıtını verirken, yüzde 4,9'u ise ‘söyledikleri yalan ama ihraç edilmesi de yanlış' diye cevapladı.

OYNAT 02:23 Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye? TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu. BiP'te paylaş

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HDP seçmeni: İYİ Parti ve CHP ile ittifakımız resmileşmeli

HDP seçmeninin yüzde 77,3'ü “ittifak resmileşmelidir” derken, İYİ Parti seçmeninin yüzde 69,6'sı “kesinlikle gizli veya açık ittifak olmamalıdır” şeklinde görüşünü ifade etti. CHP seçmeninse yüzde 35,6'sı ittifakın gizli ortaklık şeklinde devam etmesinin gerektiği cevabını verdi.

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“Ordumuza hakaret, cezalandırılmalı”

Araştırmada, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği, “Türk ordusu satılmıştır” sözleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 56,8'i, “bu ifade ordumuza hakarettir, cezalandırılmalıdır.” cevabını verdi. Bugün seçim olsa oyunu CHP'den yana kullanacağını belirten katılımcıların yüzde 95,2'si, HDP'ye oy vereceğini açıklayanların ise yüzde 88,5'i, Başarır'ın sözlerini doğru buldu.

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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