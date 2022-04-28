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Gündem Türk hava sahasını defalarca ihlal eden Yunanistana anında misilleme
ANKARA

Türk hava sahasını defalarca ihlal eden Yunanistan'a anında misilleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 26-28 Nisan'da Türkiye kıyılarına yaptığı provokatif uçuşlara ve ihlallere karşılık verildiğini belirterek "Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Türk hava sahasını defalarca ihlal eden Yunanistana anında misilleme
Yunanistan savaş uçakları (Arşiv)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın Ege’de hava sahası ihlal ve üst uçuş iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 27 Nisan'da Ege Denizi’nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili yaptığı açıklamaların "gerçeği yansıtmadığını" vurgulayan Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 26-28 Nisan tarihleri arasında Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirdiğini, Didim, Datça ve Dalaman’da Türk hava sahasını defalarca ihlal ettiğini bildirdi.

Tanju Bilgiç
Tanju Bilgiç

Bilgiç şunları kaydetti:

  • "Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz."

Öte yandan Bilgiç, Türkiye’nin, hava sahası genişliği dahil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan'la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

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