Türk heyetini şaşkına çeviren olay: Erdoğan'ın Togo ziyaretinde yaşandı

Anadolu Ajansı'nın Senegal muhabiri, Erdoğan'ın Togo ziyareti hakkında kendisinin gözlemlerini ve ilginç detayları paylaştı.

Süperhaber'in derlediği habere göre Erdoğan'ın Togo durağında öne çıkan yönler şunlar oldu:

'AVRUPALILAR AYAĞINA ÇAĞIĞIRIYOR ERDOĞAN AFRİKA'YA GELDİ'

1. Zamanlaması: Fransa ve İtalya kendi ülkelerinde afrika zirveleri düzenlediler. Eroğan'ın Afrika ziyareti bu zirvelerin hemen ardından oldu. Bu zamanlama, özellikle Afrika basınında hatta sosyal medyada dikkat çeken ifadelere neden oldu.

'Avrupalılar Afrika liderlerini ayağına çağırırken, Erdoğan bizzat bu ülkelere gidiyor ve hatta diğer ülke liderleriyle de görüşüyor.' (Erdoğan, Togo ziyaretinde Liberya ve Burkina faso liderleriyle bir araya gelerek 4'lü zirve düzenledi.) Dolayısıyla zamanlaması itibariyle çok olumu bir imaj oldu.

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TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ HER ADIMI YAKİNEN TAKİP EDİLİYOR

2. Dış Basın: Türkiye'nin afrika'daki adımları çok yakından takip ediliyor. Nasıl mı? Bu ziyarete ilişkin ilk haberlerde, özellikle de Fransız basınında o kadar çok analiz, grafik ve haber paylaşıldı ki... Bu da şunu gösteriyor: Afrika, Türkiye'de hala gündem olmayı başaramasa da dış basın Türkiye'yi Afrika'da çok yakın takip ediyor. Yabancı medyada hemen servis ediliyor. Bizde ise malesef edilmiyor.

TÜRK HEYETİ ÇOK ŞAŞIRDI

Togo çok küçük bir ülke ama limanı konumu itibariyle stratejik bir yer. Türkiye ile yeni yeni temas kurmaya başladı. Üstelik Togo'nun Türkiye'yi çok iyi okuduğu ve samimi bir müttefiklik istediğinin sinyalleri verildi.

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Togoda Müslümanların nüfusa oranının yüzde 20, cumhurbaşkanın da Müslüman olmadığını aklımızda tutarak, Togo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türk heyetinin iki Togo'lu alimin okuduğu Kuranı Kerim ile karşılanmasını ele alalım.

Türk heyeti şaşkınlığa uğradığını gizlemedi. Bu, beklemedikleri bir jestti. Fakat bu olay bize Togo'nun Türkiye'yi ne kadar iyi okuduğunu ve kurmak istedikleri ilişkinin samimiyet seviyesini gösterdi.

TOGO: BİZİ KİMSE BU KADAR CİDDİYE ALMAMIŞTI

İlk kez bir Afrikalı yönetici, kıtanın dışından birine şunları söyledi:

'Biz bu kadar ciddiye alındığımız, bu kadar taleplerimizin dinlendiği bir zirve veya konferans yaşamamıştık. Afrikalı olmayan ve afrikayı bu kadar ziyaret eden bir lider daha önce görmedik. Kıtanın her zaman yanında oldunuz. '

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