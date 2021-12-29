Gündem Türk heyetini şaşkına çeviren olay Erdoğanın Togo ziyaretinde yaşandı
ANKARA

Türk heyetini şaşkına çeviren olay: Erdoğan'ın Togo ziyaretinde yaşandı

Erdoğan'ın Togo ziyaretinde şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Yüzde 80'inin ve Cumhurbaşkanı'nın Hristiyan olduğu Togo'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuran-I Kerim okutularak karşılanması Türk heyetini şaşkına çevirdiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türk heyetini şaşkına çeviren olay: Erdoğanın Togo ziyaretinde yaşandı
Erdoğan'ın Togo ziyaretinde yaşandı.

Anadolu Ajansı'nın Senegal muhabiri, Erdoğan'ın Togo ziyareti hakkında kendisinin gözlemlerini ve ilginç detayları paylaştı.

Süperhaber'in derlediği habere göre Erdoğan'ın Togo durağında öne çıkan yönler şunlar oldu:

'AVRUPALILAR AYAĞINA ÇAĞIĞIRIYOR ERDOĞAN AFRİKA'YA GELDİ'

1. Zamanlaması: Fransa ve İtalya kendi ülkelerinde afrika zirveleri düzenlediler. Eroğan'ın Afrika ziyareti bu zirvelerin hemen ardından oldu. Bu zamanlama, özellikle Afrika basınında hatta sosyal medyada dikkat çeken ifadelere neden oldu.

'Avrupalılar Afrika liderlerini ayağına çağırırken, Erdoğan bizzat bu ülkelere gidiyor ve hatta diğer ülke liderleriyle de görüşüyor.' (Erdoğan, Togo ziyaretinde Liberya ve Burkina faso liderleriyle bir araya gelerek 4'lü zirve düzenledi.) Dolayısıyla zamanlaması itibariyle çok olumu bir imaj oldu.

TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ HER ADIMI YAKİNEN TAKİP EDİLİYOR

2. Dış Basın: Türkiye'nin afrika'daki adımları çok yakından takip ediliyor. Nasıl mı? Bu ziyarete ilişkin ilk haberlerde, özellikle de Fransız basınında o kadar çok analiz, grafik ve haber paylaşıldı ki... Bu da şunu gösteriyor: Afrika, Türkiye'de hala gündem olmayı başaramasa da dış basın Türkiye'yi Afrika'da çok yakın takip ediyor. Yabancı medyada hemen servis ediliyor. Bizde ise malesef edilmiyor.

TÜRK HEYETİ ÇOK ŞAŞIRDI

Togo çok küçük bir ülke ama limanı konumu itibariyle stratejik bir yer. Türkiye ile yeni yeni temas kurmaya başladı. Üstelik Togo'nun Türkiye'yi çok iyi okuduğu ve samimi bir müttefiklik istediğinin sinyalleri verildi.

Togoda Müslümanların nüfusa oranının yüzde 20, cumhurbaşkanın da Müslüman olmadığını aklımızda tutarak, Togo Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türk heyetinin iki Togo'lu alimin okuduğu Kuranı Kerim ile karşılanmasını ele alalım.

Türk heyeti şaşkınlığa uğradığını gizlemedi. Bu, beklemedikleri bir jestti. Fakat bu olay bize Togo'nun Türkiye'yi ne kadar iyi okuduğunu ve kurmak istedikleri ilişkinin samimiyet seviyesini gösterdi.

TOGO: BİZİ KİMSE BU KADAR CİDDİYE ALMAMIŞTI

İlk kez bir Afrikalı yönetici, kıtanın dışından birine şunları söyledi:

'Biz bu kadar ciddiye alındığımız, bu kadar taleplerimizin dinlendiği bir zirve veya konferans yaşamamıştık. Afrikalı olmayan ve afrikayı bu kadar ziyaret eden bir lider daha önce görmedik. Kıtanın her zaman yanında oldunuz. '

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveden zirveye koştu: 2021’de 14 yurt dışı ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveden zirveye koştu: 2021’de 14 yurt dışı ziyaret
Adanada korkunç olay

Adana'da korkunç olay

Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı​.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

​Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oluyor.
Görevden alındı

​Dayak görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

​Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı.

​620 personelin katılımıyla Eren Kış -14 operasyonu başladı

​Pitbulların sahiplerini Süheyla Kurçak'ın sosyal medya paylaşımları ele verdi.

​İşçinin sırtına 40 santimlik testere saplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.