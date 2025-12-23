Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Yeni asgari ücret kabul edeceğimiz bir rakam değil

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün gerçekleştirdiği üçüncü ve son toplantısında, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Bir öncekine oranla yüzde 27 artış yapılan yeni asgari ücret 28 bin 75 TL oldu.

Görüşmelere katılmayan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Açıklanan rakam 28 bin 75 TL bu bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor. Bu açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin, ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil." ifadelerini kullandı.