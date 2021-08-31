Afganistan’ın tamamına erişebiliyoruz

Kabil’deki yönetim değişikliği sırasında Afganistan’daki faaliyetlerine ara veren Türk Kızılay ülkedeki çalışmalarına yeniden başladı. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı’nda Kabil, Lagman, Celâlabad ve Pervan gibi vilayetlerde 5 bin aileye ulaşarak gıda desteği sağlayan Türk Kızılay yeniden harekete geçti.

İlk etapta hafta sonu Kabil’de Afgan Kızılayı ile birlikte 100 aileye yönelik gıda paketi desteği sağlandı. Türk Kızılayı, Kabil Havalimanı’ndaki insan hareketliliğinin normale dönmesiyle ihtiyaç sahiplerine desteği artırmayı planlıyor.

YARDIM İRTİBATI

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada “Partnerimiz Afgan Kızılayı üzerinden daha önce de Taliban’ın kontrolündeki bölgelere insani yardımlarımızı ulaştırabilmek için zaten irtibat ve temaslarımız mevcuttu. Yaşanan gelişmeler sonucunda da faaliyetlerimize devam edebilmek için insani diplomasimizi yürüterek hızlı bir şekilde gerekli mutabakat ve rızaları aldık, şu anda Afganistan’ın her bölgesine erişebilir, her bölgesinde yardım faaliyetlerimizi yürütebilir durumdayız” dedi. Kınık, Türkiye’den Afganistan’a gönüllü dönüş yapan 67 Afgan’ın meslek sahibi yapıldığını bildirdi.

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