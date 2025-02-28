Türk Ordusu’na 'Satılmış' diyen CHP’li Ali Mahir Başarır'ın cezası belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı’nın, Ali Mahir Başarır’ın ödeyeceği tazminatı ihtiyacı olan şehit aileleri ve gaziler için kullanacağı öğrenildi.

Savcının söylemediği bir cümleyi kullanarak hakkında soruşturma başlattığını öne süren Başarır, “Benim ağzımdan ‘Türk Ordusu satılmış’ cümlesi çıkmış mı? ‘Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan bir fabrikayı, orduya bağlı bir fabrikayı Katar’a sattınız’ dedim. Bunun Tank Palet Fabrikası olduğunu söyledim” dedi.