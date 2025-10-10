Türk vatandaşlarını kaçıran İsrail’e beş suçtan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu’ na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 15.Maddesindeki Yetki Kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12/13. Maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” , “ Ulaşım Araçlarının Kaçırılması ve Alıkonulması” , “ Nitelikli Yağma” , “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden Resen Soruşturma başlatıldığı,